(VIDEO) No lo podían creer...¡Qué nivel de explosión!

Lo que parecía un pequeño incendio en un destino paradisiaco se convirtió en un incendio. Lo que parecían llamas en una bodega se convirtieron rápidamente en explosión. Una explosión que dejó muertos a su camino.

A los alrededores habían varios autos y peatones. Lamentablemente, la onda expansiva alcanzó a muchos de ellos. Los bomberos llegaron después, pero para algunos, ya era demasiado tarde. Una tragedia en toda la extensión de la palabra.