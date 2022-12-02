(VIDEO) ¡Por no parar en la luz roja, atropelló a un niño!
Este conductor iba muy distraído. Pensó que no sucedería nada si se pasaba el semáforo, pero pasó por alto que un niño y su mamá cruzaban la calle.
Fuertes imágenes nos llegan de oriente con el atropello de un menor de edad. El chiquillo cruzaba la calle junto con su madre, pero no se dio cuenta que un automovilista se había pasado el semáforo. La escena pudo convertirse en una tragedia. ¿Cómo no lo vieron?
El impacto hizo que el niño volara por unos metros. Esto sucedió ante la mirada incrédula de su madre. Por un momento, todo se detuvo en el tiempo.
Afortunadamente para todos, el niño se levantó con unos rasguños en el cuerpo. eso sí, a nadie se le va a quitar el susto por un buen tiempo.
[Hong kong] kid runs red light (no severe injury) pic.twitter.com/f2FcjBpWLr— Idiots Nearly Dying (@IdiotsNearlyDyi) October 6, 2022