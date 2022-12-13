(VIDEO) ¡Por una tontería casi muere en una explosión!
Este compadre quería probar un experimento con una botella de pintura, fuego, y un martillo. Evidentemente nada salió como esperaba, pero se volvió peligroso.
Parecía algo que se vería muy bien para redes sociales. El hombre se acercó con un martillo de construcción y lo golpeó contra una fogata que tenía latas de pintura en su alrededor. Esto generó una reacción, seguido de un detonante que lo sacó volando de lo fuerte que fue.
Todo indica que el hombre se encuentra en buen estado, pero su tontería pudo haber sido fatal. ¡Realmente no sabemos qué estaba pensando! Este es un buen recordatorio de que nunca es bueno jugar con fuego, no importa si eres un niño o un adulto. Dicho puede tener consecuencias irreversibles.
Idiot + Sledgehammer + paint can + Fire = ldiotNearlyDying pic.twitter.com/8qXqZeJ2Dd— Idiots Nearly Dying (@IdiotsNearlyDyi) September 19, 2022