(VIDEO) ¡Quería dar un gran salto y se fue al río!

Esta alpinista vio un obstáculo frente a ella. Se encontró con un riachuelo de agua congelada. Tomó vuelo para dar un gran salto y aceleró. Lamentablemente, sus piernas derraparon en el lodo y se fue hacia abajo en el peor de los momentos.

Se fue de lleno al agua y terminó sumergida. La cara de confianza le cambió por una de desesperación luego de que las heladas aguas la cubrieran. La siguiente vez que vaya en una aventura esperemos que tenga un poco más cuidado en ver dónde pisa.