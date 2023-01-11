(VIDEO) Quería hacer un salto espectacular, pero se dio un golpazo.

El joven no olvidará nunca el tremendo sentón que se puso contra esta piedra afilada. Quería hacer un salto de más de un metro de distancia. Había una gran altura también. Lo peor es que casi lo cumple, pero una falla de cálculo lo hizo impactar con fuerza ante la roca.

El sentón que se puso pudo generarle hasta una fractura. Se hizo tanto daño porque se dio de lleno. No sabemos lo que sucedió después. De lo que estamos seguros es que será parte de nuestra sección '¿Por qué los hombres viven menos?'. Descubre de qué se trata en Al Extremo.