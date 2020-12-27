VIDEO: Rescatista salva con reanimación cardiopulmonar a elefante bebé atropellado en Tailandia.

En el internet se han hecho virales miles de videos que presentan momentos interesantes y asombrosos como el que recientemente ha llamado la atención al mostrar cómo un rescatista salva a elefante bebé atropellado en Tailandia.

De acuerdo con los reportes de los hechos, el hombre que resultó ser todo un héroe para el pequeño paquidermo es un rescatista que lleva más de 26 años salvando la vida de las personas.

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Pero en esta ocasión su hazaña se hizo viral porque mostró gran entusiasmo en querer rescatar al elefante bebé atropellado por una motocicleta en una carretera de la provincia oriental de Chanthaburi.

Para lograr su cometido, el valiente hombre aplicó técnicas de reanimación cardiopulmonar sobre el elefante bebé.

Según lo que han detallado los medios locales, todo ocurrió cuando un grupo de paquidermos salvajes cruzaba la carretera cuando el más pequeño de la manada quedó alejado de los demás y fue embestido por el motociclista.

Una vez que recibió el impacto, el elefante bebé atropellado quedó sobre el asfalto, hasta donde se apresuró a llevar el rescatista de nombre Mana Srivate.

Una vez que Mana vio la gravedad del animal, no vio otra opción que dar compresiones a dos manos al pequeño elefante que estaba acostado de lado.

El momento fue grabado y compartido en redes sociales, donde los internautas han aplaudido el amor que mostró el rescatista por el elefante bebé atropellado, tal y como se puede apreciar en las imágenes que se han hecho viral.

“Es mi instinto salvar vidas, pero estuve preocupado todo el tiempo porque pude escuchar a la madre y otros elefantes llamando al bebé. Supuse dónde podría estar un corazón de elefante basándome en la teoría humana y en un video que vi en línea. Cuando el bebé elefante comenzó a moverse, casi lloré”, reveló Mana sobre lo sucedido.

Afortunadamente, en esta ocasión el elefante bebé atropellado se puso de pie después de unos 10 minutos y fue llevado a un lugar seguro para recibir tratamiento, después sería devuelto al lugar de los hechos para que se reúna de nuevo con su mamá.

En la misma grabación se puede ver cómo otros rescatistas atienden al conductor de la moto que quedó aturdido y herido en el piso tras el fuerte impacto.

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