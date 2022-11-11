(VIDEO) ¡Rompió los muebles de su casa y se dio en la torre!

En el video original, un joven va pasando de silla en sila como si se tratara de piezas de dominó. Sin embargo, su imitador apenas pasó la primera y luego se fue de lleno contra la siguiente. Sin mencionar que el ventilador de su casa estuvo a punto de rebanarle la oreja.

La caída no sólo debió dejarle un intenso dolor en las costillas, sino que también los muebles pagaron. A quién peor le va a ir es a su cartera, ya que va a ser la más afectada para reponer todo lo que rompió el sujeto por intentar hacerse el chistosito. Nimodo.