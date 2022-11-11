(VIDEO) ¡Rompió los muebles de su casa y se dio en la torre!
Cuando en los videos de internet nos dicen “no lo hagas en casa” es por algo. Este compadre intentó imitar un video en el que libras y le fue fatal.
En el video original, un joven va pasando de silla en sila como si se tratara de piezas de dominó. Sin embargo, su imitador apenas pasó la primera y luego se fue de lleno contra la siguiente. Sin mencionar que el ventilador de su casa estuvo a punto de rebanarle la oreja.
La caída no sólo debió dejarle un intenso dolor en las costillas, sino que también los muebles pagaron. A quién peor le va a ir es a su cartera, ya que va a ser la más afectada para reponer todo lo que rompió el sujeto por intentar hacerse el chistosito. Nimodo.
Pfff jajaja pic.twitter.com/5EmLCYyKW9— Porq Los Hombres Viven Menos (@vivenmenosviral) October 23, 2022