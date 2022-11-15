(VIDEO) ¡Se ganó la furia de su mujer!... Y con razón.

Por andar jugando para hacerse famoso en redes sociales, este sujeto vertía agua cuando su esposa trapeaba el suelo. Cuando ella se dio cuenta de lo que su marido estaba haciendo, levantó el trapeador y le dio en el rostro con él. Para que aprenda.

El golpe fue seco al rostro. Si quería volverse famoso en internet, lo consiguió, pero no como el esperaba. Incluso hay repetición a cámara lenta del impacto. ¡Qué buen golpe! Sin duda uno de los elementos destacados de nuestra sección "¿Por qué los hombres viven menos?"