(VIDEO) ¡Se quiso lucir frente a sus compas y se quemó la cara!

Ante los gritos de la multitud, este cantinero se quiso hacer el muy acá. Prendió varios caballitos de licor con una llamarada, como si fuera un dragón. Sin embargo, su barba impidió el truco saliera como el esperaba. Las llamas se le fueron directamente al rostro

Los pelos se le comenzaron a quemar rápidamente. Los gritos de emoción fueron sustituidos por gritos de terror. Él intentó apagar las llamas para hacerlo ver lo más casual posible. Cuando por fin lo consiguió, todos los presentes de preguntaron ¿Por qué los hombres viven menos?