(VIDEO) ¡Se quiso lucir frente a sus compas y se quemó la cara!
Este sujeto andaba con el ego alto encendiendo varias bebidas alcohólicas, pero en una de ellas, su rostro agarró una llama y todo se descontroló.
Ante los gritos de la multitud, este cantinero se quiso hacer el muy acá. Prendió varios caballitos de licor con una llamarada, como si fuera un dragón. Sin embargo, su barba impidió el truco saliera como el esperaba. Las llamas se le fueron directamente al rostro
Los pelos se le comenzaron a quemar rápidamente. Los gritos de emoción fueron sustituidos por gritos de terror. Él intentó apagar las llamas para hacerlo ver lo más casual posible. Cuando por fin lo consiguió, todos los presentes de preguntaron ¿Por qué los hombres viven menos?
Llamas a mípic.twitter.com/dtXUTmsZUx— Chikitin (@Chikitin_01) October 31, 2022