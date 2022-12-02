(VIDEO) ¡Soldado caído luego de este tremendo panzazo!

Tremendo golpe que se dio un elemento del ejército cuando se lazó hacia abajo. Aunque el hombre estaba amarrado, la longitud del cable era demasiada, por lo que cayó de panza sobre una barda. Al ver el golpe, varios de sus compañeros se acercaron rápidamente para ayudarlo. Tremendo.

Surgen varias preguntas después de ser testigos de este accidente. No sabemos si la culpa fue del soldado que se lanzó hacia abajo o de quien aseguró la cuerda. Evidentemente, esta no hizo la labor de amortiguar la caída. De lo único que tenemos la certeza es que el sujeto tardará varios meses en recuperarse. Una suerte que haya sobrevivirdo.