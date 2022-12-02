(VIDEO) ¡Tenía tanta prisa por comprar el mandado que entró por ahí!
Un hombre a bordo de su vehículo atravesó el cristal de una tienda de autoservicio. Aún no sabemos en qué estado se encontraba, pero tremenda deuda que dejó.
Entró disparado por uno de los ventanales de una tienda. Este hombre parece que le tenía que cumplir a su esposa o algo por el estilo. Derribó el vidrio y su coche terminó a la mitad del comercio. Los empleados del lugar no captarron bien lo que había sucedido en ese preciso momento.
Todo indica que el sujeto confundió el ascelerador con el freno; tremeno error. Ahora, ni con comprar la mitad de los productos podrá pagar la tremenda deuda que se le acumuló entre romper el cristal y destruir parte de la propiedad. Nos da curiosidad la llamada que tuvieron quehacer al dueño del local para explicarle lo que pasó.
#QuéPasaEnCA #LosAngelesCounty— Qué Pasa en California (@QuePasaEnCA) November 10, 2022
Cámaras de seguridad captan el momento en que un carro se estrella contra una tienda 7-Eleven en #SantaClarita.
Ocurrió ayer miércoles y afortunadamente nadie resultó herido. pic.twitter.com/b1ZaR3Nc1E