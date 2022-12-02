(VIDEO) ¡Tenía tanta prisa por comprar el mandado que entró por ahí!

Entró disparado por uno de los ventanales de una tienda. Este hombre parece que le tenía que cumplir a su esposa o algo por el estilo. Derribó el vidrio y su coche terminó a la mitad del comercio. Los empleados del lugar no captarron bien lo que había sucedido en ese preciso momento.

Todo indica que el sujeto confundió el ascelerador con el freno; tremeno error. Ahora, ni con comprar la mitad de los productos podrá pagar la tremenda deuda que se le acumuló entre romper el cristal y destruir parte de la propiedad. Nos da curiosidad la llamada que tuvieron quehacer al dueño del local para explicarle lo que pasó.