VIDEO: Usuario de TikTok se hace viral por pedir matrimonio con anillo escondido en una patita de pollo.

En TikTok se ha hecho viral el video en el que un usuario pide matrimonio a su novia con el anillo escondido en una patita de pollo, que es la comida favorita de la mujer.

El clip que ha sido compartido por Juan Arroyo, se ha hecho tan popular en la plataforma social, que ya varios medios de comunicación lo han retomado para dar cuenta del sorprendente momento que, sin duda, es una de las pedidas de mano más originales y extrañas que se hayan visto.

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Una vez que el video del chico que pide matrimonio con el anillo escondido en una patita de pollo ganó mucha popularidad, las reacciones y comentarios de los internautas no se han hecho esperar, ya que hay quienes están a favor de lo que hizo el enamorado y otros más aseguran que debió de esmerarse más para un acto tan importante como este.

Ahora, los comprometidos, porque la mujer dijo que sí a la propuesta de matrimonio de su novio, han recibido las felicitaciones de diversas personas que todavía no dan crédito de la manera en que el hombre pidió matrimonio.

En la misma grabación se puede ver la reacción de la mujer, con la que dejó claro que para nada le molestó que su enamorado pusiera el anillo escondido en una patita de pollo, ya que, como lo señaló, le encanta ese platillo.

Por otro lado, no faltaron quienes afirmaron que el video era un ‘montaje’, por lo que se aclaró que, aunque la entrada estaba preparada para que la pareja hiciera un video de cualquier otro tipo, ella no sabía que todo sería para que su novio le pidiera matrimonio con el anillo escondido en una patita de pollo.

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