(VIDEO) ¡Un ejercicio de paracaidistas casi termina en tragedia!

Este soldado casi no la cuenta. Él y varios de sus compañeros se lanzaron en paracaídas de un avión a miles de metros de altura. Todo parecía normal, pero la tragedia casi lo alcanza cuando el equipo no se abrió bien. El hombre aceleró hacia abajo sin control.

Desde la distancia parecía que no había forma de distancia. El militar impactó contra el suelo violentamente, Sin embargo, información salió a la luz poco después. El hombre se encontraba en hospital con varios huesos rotos, pero estable. ¡De lo que se salvó!