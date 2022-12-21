(VIDEO) ¡Un ejercicio de paracaidistas casi termina en tragedia!
Era una actividad de rutina, algo a lo que estos soldados están muy acostumbrados. Uno de ellos tuvo problemas con su equipo y cayó de varios metros de altura.
Este soldado casi no la cuenta. Él y varios de sus compañeros se lanzaron en paracaídas de un avión a miles de metros de altura. Todo parecía normal, pero la tragedia casi lo alcanza cuando el equipo no se abrió bien. El hombre aceleró hacia abajo sin control.
Desde la distancia parecía que no había forma de distancia. El militar impactó contra el suelo violentamente, Sin embargo, información salió a la luz poco después. El hombre se encontraba en hospital con varios huesos rotos, pero estable. ¡De lo que se salvó!
Peterjun TNI an. Prada Salman Krisnes Sinaga gagal mengembangkan parasut saat melaksanakan penerjunan taktis.— Aki Sukidi (@AkiSukidi2) November 9, 2022
Prada Salman mengalami Fraktur Belakang Pinggang sebelah kanan dan dirujuk ke Rumah Sakit Salamun.
Lokasi : Landasan Lanud Sulaiman.
Selasa, 8/11/22. pic.twitter.com/46EZubZ5Ev