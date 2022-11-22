(VIDEO) ¡Una imagen de una película de acción!
Esta persona confundió el freno con el acelerador. El arranque de su vehículo fue tan voraz, que fue a dar a la carretera. Otro auto se vio afectado.
Una camioneta que parecía iba salir tranquilamente de un estacionamiento, tuvo un terrible accidente. El conductor o la conductora del vehículo confundió el pedal del acelerador con el del freno y salió disparado hacia adelante. La velocidad lo llevó hacia una carretera.
Un vehículo transitaba por la calle a la que esta persona se dirigió sin control. Y como no esperaba nada de esto, lo impactaron de llenos. No sabemos si hubo heridos de gravedad o quedó en daños materiales. Lo que sí sabemos es que este tarado tendrá que pagar mucho por su falta de atención.
October 22, 2022