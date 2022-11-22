(VIDEO) ¡Una imagen de una película de acción!

Una camioneta que parecía iba salir tranquilamente de un estacionamiento, tuvo un terrible accidente. El conductor o la conductora del vehículo confundió el pedal del acelerador con el del freno y salió disparado hacia adelante. La velocidad lo llevó hacia una carretera.

Un vehículo transitaba por la calle a la que esta persona se dirigió sin control. Y como no esperaba nada de esto, lo impactaron de llenos. No sabemos si hubo heridos de gravedad o quedó en daños materiales. Lo que sí sabemos es que este tarado tendrá que pagar mucho por su falta de atención.