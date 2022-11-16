(VIDEO) ¿Una nueva especie a punto de evolucionar?

Esta creatura, muy parecida a un pez, apareció afuera de un estanque conquelado. Lo que eran sus aletas, las reconvirtió en piernas. También su comportamiento dista de estar asfixiándose fuera del agua, todo lo contrario. Una imagen que nos hace decir "¡ver para creer!".

¿Será que esta fue la manera como los mamíferos nacieron? Tal vez veamos una nueva especie en un futuro próximo, y que tenga que ver con este momento. Por ahora, poco se sabe de esta imagen, pero era debido mostrarla al mundo para que se compartieran distintos puntos de vista al respecto.