Esta tumba está mejor que muchas casas; exhiben lugar de descanso lleno de lujos: VIDEO

Uno de los videos más curiosos alrededor de un funeral se hizo presente en las horas recientes. Claramente no es agradable pensar en el fallecimiento de alguien y debe existir una línea de respeto. Sin embargo, esta evidencia deja bastante consternados a todos los que observaron la manera en la que sepultaron a este difunto en su tumba de lujo. Prácticamente le montaron un departamento.

¿Dónde levantaron esta tumba llena de lujos?

El video ganó una popularidad descomunal al ser un caso bastante particular. Obviamente la gente que está viviendo el dolor de perder a un familiar lidia con el dolor de las maneras que le son posibles, sin embargo muchos tacharon de exagerados los lujos con los que sepultaron a este difunto.

En las imágenes se percibe un pedazo de tierra bastante extenso donde la familia realmente le armó un departamento. Se ve el féretro encima de una cama, se ven muebles, plantas, incluso un sitio dónde colgar camisas. Además, le agregaron un refresco, una lámpara de noche y todo construido en paredes de mármol.

Lamentablemente, aún se desconoce el lugar de origen del video, situación que ha causado muchas expectativas entre los que ya vieron tan curioso caso.

¿Qué dijeron las redes sociales sobre este video de la tumba lujosa?

Mucha gente llegó a comentar sobre este video con la firme intención de aportar algo positivo, tal es el caso de algunos que recordaron lo que hacían los egipcios con sus grandes líderes. Sin embargo, el video causó mucha crítica por parte de las personas que vieron demasiados lujos alrededor de un pedazo de tierra que se sellará y que terminará en el olvido.

Mientras que no faltaron los que llenaron de comentarios y memes la pieza videográfica. Algunos indicaron que solamente le faltó ponerle la Play Station al difunto, pues se iba aburrir. Ahora, solo falta ver si las redes sociales investigan a fondo y entender qué situación se vivió en el lamentable hecho de la pérdida de un familiar con esas personas.

