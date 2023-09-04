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FOTOS | Alejandra Guzmán asegura que su padre siempre sospechó que Apolo no era Guzmán

La cantante está tomando terapia para poder superar que el pequeño no es su sobrino. Todos los detalles en las fotos.

Por: Maribel Velázquez

Alejandra Guzmán con su sobrino..jpg
Luis Enrique Guzmán (10).jpg
Alejandra Guzmán tomando café..jpg
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Luis Enrique Guzmán (5).jpg
Alejandra Guzmán Pelo Lacio.jpg
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Alejandra Guzmán en la alberca..jpg
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