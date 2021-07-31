Exjefe de seguridad de Alejandra Guzmán es arrestado por narcotráfico.

El exjefe de seguridad de Alejandra Guzmán fue detenido por narcotráfico. Carlos Peralta Mendoza fue capturado con su hijo por presuntamente pertenecer a un grupo delictivo señalado de tráfico de drogas, clonación de tarjetas y cobro de derecho de piso.

Fue apenas el miércoles 28 de julio cuando el exmiembro del equipo de seguridad de la rockera, fue arrestado junto a su hijo Mauricio Peralta 'El Ahuatl' por presuntamente estar al mando del grupo delictivo La Unión Condesa. Ambos cayeron un taller ubicado en la alcaldía Gustavo A. Madero, el cual usaban como bodega.

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Exjefe de seguridad cuidaba de Alejandra Guzmán

Como lo muestra su perfil en LinkedIN, Carlos Peralta Mendoza trabajaba para Ocesa SeiTrack y fungía como Jefe de Seguridad de Alejandra Guzmán. Ventaneando fue testigo de la relación laboral entre el sujeto y Alejandra Guzmán, el domingo 16 de julio del año 2019 cuando nuestras cámaras captaron la llegada de la cantante procedente de Mazatlán, Sinaloa.

En aquel entonces, él y su exmanager Carlos Carbajal, trataron de proteger a la cantante, quien por su baja estatura pasaba desapercibida detrás de ellos. Nuestro programa también se percató de los cuidados que daban a la rockera.

Hasta el momento ni la cantante, ni la empresa para la que trabajaba Carlos Peralta se han pronunciado al respecto, pero todo parece indicar que a raíz de la suspensión de conciertos por la pandemia, el exjefe de seguridad ya no trabajaba para Alejandra y nunca se suscitó algún episodio extraño mientras sí lo hizo.

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