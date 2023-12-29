  • Cerrar Sesión
uno nuevo
logo prueba vla
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

Autenticando...

FOTOS | Alejandra Guzmán y Frida Sofía cerrarán el 2023 sin dirigirse la palabra

Madre e hija no lograron sanar su relación y no se augura una pronta reconciliación. Todos los detalles en las fotos.

Por: TV Azteca

Alejandra Guzmán Conferencia .jpg
Frida Sofía (10).jpg
Alejandra Guzmán Flores .jpg
Frida Sofía (10).jpg
Alejandra Guzmán Banda.jpg
Frida Sofía (3).jpg
Alejandra Guzmán Joven .jpg
Frida Sofía (8).jpg
Alejandra Guzmán Perfil.jpg
Frida Sofía.jpg
Alejandra Guzmán Trono .jpg
Frida Sofía (2).jpg
Alejandra Guzmán Globos.jpg
Frida Sofía (11).jpg
Alejandra Guzmán rockeando..jpg
Frida Sofía (6).jpg
Alejandra Guzmán Conferencia .jpg
Frida Sofía (12).jpg
Alejandra Guzmán Firmando.jpg
Frida Sofía (5).jpg
Alejandra Guzmán Guitarras.jpg
Frida Sofía (4).jpg
Alejandra Guzmán Escenario .jpg
Frida Sofía (5).jpg
Alejandra Guzmán Selfie.jpg
/
Alejandra Guzmán Conferencia .jpg
Frida Sofía (10).jpg
Alejandra Guzmán Flores .jpg
Frida Sofía (10).jpg
Alejandra Guzmán Banda.jpg
Frida Sofía (3).jpg
Alejandra Guzmán Joven .jpg
Frida Sofía (8).jpg
Alejandra Guzmán Perfil.jpg
Frida Sofía.jpg
Alejandra Guzmán Trono .jpg
Frida Sofía (2).jpg
Alejandra Guzmán Globos.jpg
Frida Sofía (11).jpg
Alejandra Guzmán rockeando..jpg
Frida Sofía (6).jpg
Alejandra Guzmán Conferencia .jpg
Frida Sofía (12).jpg
Alejandra Guzmán Firmando.jpg
Frida Sofía (5).jpg
Alejandra Guzmán Guitarras.jpg
Frida Sofía (4).jpg
Alejandra Guzmán Escenario .jpg
Frida Sofía (5).jpg
Alejandra Guzmán Selfie.jpg
Alejandra Guzmán Conferencia .jpg
Frida Sofía (10).jpg
Alejandra Guzmán Flores .jpg
Frida Sofía (10).jpg
Alejandra Guzmán Banda.jpg
Frida Sofía (3).jpg
Alejandra Guzmán Joven .jpg
Frida Sofía (8).jpg
Alejandra Guzmán Perfil.jpg
Frida Sofía.jpg
Alejandra Guzmán Trono .jpg
Frida Sofía (2).jpg
Alejandra Guzmán Globos.jpg
Frida Sofía (11).jpg
Alejandra Guzmán rockeando..jpg
Frida Sofía (6).jpg
Alejandra Guzmán Conferencia .jpg
Frida Sofía (12).jpg
Alejandra Guzmán Firmando.jpg
Frida Sofía (5).jpg
Alejandra Guzmán Guitarras.jpg
Frida Sofía (4).jpg
Alejandra Guzmán Escenario .jpg
Frida Sofía (5).jpg
Alejandra Guzmán Selfie.jpg
Tags relacionados
Venga la Alegría

Contenido relacionado