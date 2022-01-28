FOTOS | Alejandra Guzmán y Frida Sofía iniciaron el año con el pie izquierdo.

Luego de superar el Covid-19 por segunda ocasión, los problemas de salud de Alejandra Guzmán no paran, y es que la cantante fue ingresada al hospital para someterse a la cirugía 41 en los glúteos, esto debido a que el coronavirus le habría causado problemas en los biopolímeros que le inyectaron en el 2012, los cuales le habrían causado infecciones.

Debido a las altas temperaturas que genera el coronavirus, enfermedad que ataca las ‘zonas débiles’, los polímeros se le acumularon nuevamente y le causaron molestias, motivo por el cual acudió con su médico.

La intérprete de ‘Eternamente bella’ tendrá que soportar el resto de su vida estos malestares por los biopolímeros.

Cabe recordar que en entrevista con Yordi Rosado, Alejandra confesó que se había sometido a 40 cirugías y que su salud era muy endeble por lo que firmó un documento en el cual autorizaba que realizarán experimentos con ella para salvarle la vida.

Mientras Alejandra Guzmán estaba hospitalizada, Frida Sofía estaba siendo detenida en Miami, Florida, por dos cargos: alteración del orden público y resistirse al arresto.

Los cargos por lo que fue detenida no son graves, sin embrago, la hija de Alejandra Guzmán tuvo que pagar 500 dólares por su conducta y mil más por resistirse al arresto, sumando un total de alrededor de 30 mil pesos mexicanos en multas.

