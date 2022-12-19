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FOTOS | Alejandra Guzmán se dice bendecida tras exitosa operación.

La rockera fue intervenida quirúrgicamente a causa de una acumulación de polímero.

Por: TV Azteca

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