Alejandra Guzmán recibió a Pati Chapoy en su estudio de grabación

Nuestra querida Pati Chapoy tuvo la oportunidad de entrevistar de forma exclusiva a Alejandra Guzmán, quien habló de su nuevo tema y la relación que tiene con los problemas que la mantienen distanciada de su hija.

‘Milagros’, reynísima, empecé a grabar hace un año, pero ya estoy viendo el avance, el aterrizaje, el poder contar con personas muy talentosas como Alex Soto

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Es un intento de recuperación para mí, porque no me había atrevido a tocar la herida, abrir la herida y a que sangrara, poder poner en palabras tanto dolor, tanto silencio, porque yo no había hablado del tema, más que con mi psicólogo. Entonces, creo que es una gran catarsis, positiva, llena de amor, llena de esperanza, llena de emociones tan fuertes que se escucha que me estoy tragando mis lágrimas

Alejandra Guzmán reveló que estuvo callada sobre el tema por más de dos años, aunque tiene la esperanza de poder solucionar las cosas.

Dos años, a veces el silencio sana más que mil palabras. Siempre va a estar esa esperanza de volverla a ver y volverla, de volverla abrazar y de poder platicar muchas cosas, que creo que así es la mejor manera de volver a empezar

¿Ha intentado tener un acercamiento con su hija?

La cantante reveló que no ha tenido un acercamiento con su hija, pues ninguna de las dos ha tomado la decisión de acercarse a la otra para hablar del tema.

No, tampoco, pienso que el tiempo también ayuda a sanar las cosas, siento que ha habido, también mucha gente que se ha aprovechado y ha manipulado esta situación, pero tengo que dejar que ella madure y que ella se dé cuenta, que ella viva y tenga su fondo, todos tenemos nuestro fondo y creo que le tengo que permitir, también que se equivoque

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¿Cómo comenzó el distanciamiento con su hija?

Alejandra Guzmán abrió su corazón y habló del motivo que las llevó a tener el distanciamiento que las mantiene separadas.