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FOTOS | El error que cometió Alejandra Guzmán en el pasado le sigue cobrando factura.

La rockera sigue sin recuperar su salud al 100 % y se ve obligada a cancelar un show. Todos los detalles en las fotos.

Por: Maribel Velázquez

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