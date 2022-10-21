Alejandro Camacho rompe el silencio sobre el fraude del que fue víctima.

Hace unos días, el actor Alejandro Camacho interpuso ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, una denuncia por el delito de fraude en contra del actor Paco Rueda, a quien conoció durante la filmación del largometraje “Como si fuera la primera vez”.

En exclusiva para Ventaneando, Alejandro Camacho habló sobre lo sucedido y reveló que está tranquilo porque tomó las acciones pertinentes para afrontar esta desagradable situación de la que fue víctima. El histrión también declaró que se acercó a un prestigioso bufete de abogados de México para proceder conforme a derecho.

¿Cómo se suscitó el fraude? Como mencionamos anteriormente, Camacho conoció a Francisco Rueda durante la filmación de una película, ahí Paco le hizo una propuesta para que le entrara a una inversión de la cual no ha recibido las ganancias pertinentes, por ello tuvo que recurrir a la instancia legal.

“Era una inversión y entonces le entré a esa inversión y pues bueno, he tenido que recurrir a la legalidad para que se haga efectivo”, declaró.

Alejandro señaló que en un principio se le dieron los intereses, pero luego con el capital ya no y ha estado esperando ese dinero durante 23 meses, sobre todo por la relación de amistad que existía entre él y Paco Rueda.

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“He tenido mucha paciencia porque se involucraba pues amistad, no, pero al ver que no asumía las consecuencias y pagaba lo que tenía que pagarme pues recurrí a mis queridos abogados”, añadió Alejandro Camacho.

Sobre la cantidad de dinero con la que lo defraudaron, el actor no reveló la cifra, pero sentenció que fue una fuerte suma y desmintió los rumores sobre que había sido una gran parte del patrimonio que ha logrado amasar durante su vida.

“(No fue gran parte de mi patrimonio) Esa es una gran mentira, afortunadamente no tengo ese tipo de problemas porque soy un actor que siempre ha estado trabajando y vivo honradamente de mi trabajo y pues me va bien”, recalcó.

Sobre si Francisco Rueda se acercó a sus abogados para llegar a una especie de arreglo, el villano de telenovelas dijo que en efecto hubo un acercamiento, pero desconoce si hubo un acuerdo ya que todo lo están manejando sus abogados, quienes se están encargando de todo.

Por último, Alejandro Camacho declaró que confió en Rueda porque él siempre ha sido amiguero, quiere a sus amigos y cree en ellos, por eso tiene tantos, fue así como le pasó este lamentable suceso con Francisco, a quien le envió un último mensaje y le pidió que le pagara.

