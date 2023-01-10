Alejandro Camacho desconocía que Rebecca Jones había sido intubada.

Aunque Rebecca Jones estuvo hospitalizada por problemas respiratorios y la tuvieron que intubar para salvarle la vida, su ex marido Alejandro Camacho asegura que, de eso, él jamás se enteró.

Aseguró que Rebecca se encuentra en franca recuperación.

Yo no vi eso, lo que sí les puedo decir es que está muy bien de salud, va recuperándose bastante bien, y lo sé por mi hijo que es el que la está asistiendo

Y hablando de su hijo Max, reacciona a las versiones que aseguran que éste se enfrenta a problemas económicos y adicciones.

Descalifica las versiones de que su hijo se encontraba en bancarrota.

Decían en esa entrevista que mi hijo era un homeless y todo eso, y más bien, yo le debo dinero a mi hijo, porque él me hizo un préstamo que, cuando alguien te presta, pues lo pagas, ¿no? Pero hasta ahí está perfectamente bien, está haciendo música, está asistiendo a su mamá en la medida de sus posibilidades, pero no es médico, ¿verdad?

Por último, el primer actor nos puso al tanto de la denuncia que interpuso en contra del actor Paco Rueda, quien le robó una fuerte cantidad de dinero, prometiéndole que le generaría jugosos intereses.

Camacho lamenta que su defraudador Paco Rueda aún no le pague su dinero.

No me ha pagado y va a entrar a una judicialización del asunto. Lo que pasa es que firmó cosas ante la Fiscalía que no cumplió, y pues no puedes hacer eso y andar así por la vida impunemente

El actor estrenará este viernes la obra “La Virgen Loca”

Alejandro Camacho estrenará este viernes la obra “La Virgen Loca” en el teatro “11 de Julio”, una tragicomedia donde interpretará a una mujer de 160 años.

