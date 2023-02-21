  • Cerrar Sesión
uno nuevo
logo prueba vla
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

Autenticando...

FOTOS | Carlos Rivera casi llega a los golpes con Alejandro Fernández.

Carlos Rivera confesó que estuvo a punto de llegar a los golpes con Alejandro Fernández. ¿Qué fue lo que pasó? Te contamos los detalles.

Por: Tv Azteca

Carlos Rivera Venecia.jpg
Carlos Rivera Torre de Pisa.jpg
Alejandro con Carlos y Yatra (3).jpg
Alejandro con Carlos y Yatra (2).jpg
Alejandro con Carlos y Yatra.jpg
Carlos Rivera vacaciones.jpg
Alejandro vacaciones.jpg
Carlos Rivera saltando.jpg
Carlos Rivera selfie.jpg
Carlos Rivera mascota.jpg
Alejandro piramide.jpg
Carlos Rivera Roma.jpg
Alejandro nadando.jpg
Carlos Rivera fit.jpg
Alejandro selfie.jpg
Carlos Rivera con sombrero.jpg
Alejandro lentes negros.jpg
Carlos Rivera en un camello.jpg
Alejandro con gorra.jpg
Carlos Rivera F1.jpg
Alejandro invierno.jpg
Carlos Rivera Egipto.jpg
Alejandro de perfil.jpg
Carlos Rivera de negro.jpg
Alejandro con sombrero.jpg
Alejandro charro.jpg
Carlos Rivera con lentes.jpg
Alejandro blanco y negro.jpg
Carlos Rivera concierto.jpg
/
Carlos Rivera Venecia.jpg
Carlos Rivera Torre de Pisa.jpg
Alejandro con Carlos y Yatra (3).jpg
Alejandro con Carlos y Yatra (2).jpg
Alejandro con Carlos y Yatra.jpg
Carlos Rivera vacaciones.jpg
Alejandro vacaciones.jpg
Carlos Rivera saltando.jpg
Carlos Rivera selfie.jpg
Carlos Rivera mascota.jpg
Alejandro piramide.jpg
Carlos Rivera Roma.jpg
Alejandro nadando.jpg
Carlos Rivera fit.jpg
Alejandro selfie.jpg
Carlos Rivera con sombrero.jpg
Alejandro lentes negros.jpg
Carlos Rivera en un camello.jpg
Alejandro con gorra.jpg
Carlos Rivera F1.jpg
Alejandro invierno.jpg
Carlos Rivera Egipto.jpg
Alejandro de perfil.jpg
Carlos Rivera de negro.jpg
Alejandro con sombrero.jpg
Alejandro charro.jpg
Carlos Rivera con lentes.jpg
Alejandro blanco y negro.jpg
Carlos Rivera concierto.jpg
Carlos Rivera Venecia.jpg
Carlos Rivera Torre de Pisa.jpg
Alejandro con Carlos y Yatra (3).jpg
Alejandro con Carlos y Yatra (2).jpg
Alejandro con Carlos y Yatra.jpg
Carlos Rivera vacaciones.jpg
Alejandro vacaciones.jpg
Carlos Rivera saltando.jpg
Carlos Rivera selfie.jpg
Carlos Rivera mascota.jpg
Alejandro piramide.jpg
Carlos Rivera Roma.jpg
Alejandro nadando.jpg
Carlos Rivera fit.jpg
Alejandro selfie.jpg
Carlos Rivera con sombrero.jpg
Alejandro lentes negros.jpg
Carlos Rivera en un camello.jpg
Alejandro con gorra.jpg
Carlos Rivera F1.jpg
Alejandro invierno.jpg
Carlos Rivera Egipto.jpg
Alejandro de perfil.jpg
Carlos Rivera de negro.jpg
Alejandro con sombrero.jpg
Alejandro charro.jpg
Carlos Rivera con lentes.jpg
Alejandro blanco y negro.jpg
Carlos Rivera concierto.jpg
Tags relacionados
Venga la Alegría

Contenido relacionado