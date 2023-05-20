Alejandro Fernández repetirá hazaña de su padre en la Plaza México.

El equipo de Ventaneando tuvo la oportunidad de hablar con Alejandro Fernández, quien el día de mañana se presenta en la Plaza México, al igual que su padre lo hizo hace 40 años.

Sí, claro, no podía faltar presentarme en este lugar tan icónico, tan especial, con tanta historia. Fueron momentos difíciles, porque mi padre, Pati debe de recordarlo muy bien, no tenía la mejor relación, había tenido un problema con la televisora, con Televisa en ese momento, habían tenido como algunas diferencias y no estaba en muy buenos términos con el señor Raúl Velasco, cuando eran muy buenos amigos y le costó muchísimo a mi padre poder realizar esta presentación, que fue un antes y un después de la carrera de mi padre

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¿Cómo vivió ese momento junto a su padre?

Alejandro Fernández recordó algunos de los momentos que vivió junto a su padre, mientras estaba preparando su presentación.

Le tocó llorar casi todo el mes, antes de la presentación que estuvo mi padre en la casa, era insoportable mi papá, no sé lo podía decir nada. Hizo una promesa a los medios de comunicación, de que, si no llenaba la plaza y que, si no contaba con el cariño y el corazón del público, se retiraba. Mi papá era una persona de palabra, lo que decía lo cumplía

Y, ahora le toca repetir la historia casi 40 años después, que tanto de ese perfeccionismo que tenía Don Vicente Fernández, heredó Alejandro.

Pues son cosas que se aprenden, son cosas que como dicen en el rancho ‘se maman’ y en lo personal, me gusta ser muy perfeccionista y dar, pues el cien por ciento de mí y si voy a brindar algo para el público, darle una buena calidad

¿Cómo era Vicente Fernández con sus hijos?

Don Chente era muy exigente en todo momento con sus hijos, así lo recuerda Alejandro Fernández.

Sí, mi padre era el más, mi padre era un soldado, era un general en todo, no nada más en la música, también en nuestra educación, fue bastante fuerte, muy recio y, en algún momento creo que le llegue a cambiar una camioneta… No me acuerdo, te digo, que me haya golpeado, jamás me puso una mano encima, pero dolían más sus regaños y los gritos que ponía, a veces le decía ‘Ya pues, pégame mejor’

Y yo con mis hijos, al contrario, evidentemente sí soy una persona exigente con ellos, pero no soy un barco

¿Cómo terminó su problema con Luis Miguel?

Ante el gran momento que está viviendo Luis Miguel, todo lo que está logrando, Alejandro Fernández habló del problema legal que tuvo con el cantante.

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