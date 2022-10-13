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FOTOS | ¿Alejandro Fernández usa pestañas postizas? Internautas lo critican.

Alejandro Fernández recibe críticas en redes sociales por su forma de vestir, ¡y ahora porque presuntamente usa pestañas postizas!

Por: TV Azteca

Alejandro blanco y negro.jpg
Alejandro colorido.jpg
Alejandro cantando.jpg
Alejandro abrigado.jpg
Alejandro comiendo .jpg
Alejandro con gorra.jpg
Alejandro con gorra (2).jpg
Alejandro con lentes.jpg
Alejandro en Italia.jpg
Alejandro con lentes de corazón .jpg
Alejandro con sombrero.jpg
Alejandro de charro.jpg
Alejandro de perfil.jpg
Alejandro selfie con sombrero.jpg
Alejandro en alberca.jpg
Alejandro de rosa.jpg
Alejandro volteado.jpg
Alejandro de vacaciones.jpg
Alejandro en bici.jpg
Alejandro en concierto.jpg
Alejandro en el mar.jpg
Alejandro en concierto (2).jpg
Alejandro en el avión.jpg
Alejandro en los cabos.jpg
Alejandro en la playa.jpg
Alejandro esquiando .jpg
Alejandro manejando.jpg
Alejandro piramide.jpg
Alejandro vacacionando .jpg
Alejandro sin playera.jpg
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