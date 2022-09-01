Alessandra revela difícil noticia tras accidente de Eugenio Derbez.

El pasado lunes, Eugenio Derbez sufrió un grave accidente, así lo dio a conocer su esposa Alessandra Rosaldo a través de un comunicado. El miércoles, la exintegrante de Sentidos Opuestos reveló que el cómico fuer operado con éxito; sin embargo, en las últimas horas dio más detalles sobre el estado de salud del histrión.

Su operación fue un éxito

Rosaldo explicó en un breve comunicado que la cirugía a la que se sometió el cómico fue muy complicada, pero todo salió bien.

“A todos los que han estado pendientes de Eugenio, quiero comunicarles que, después de una larga y complicada cirugía, él se está recuperando”, publicó la exintegrante de Sentidos Opuestos.

De acuerdo con la publicación de Alessandra, todo indica que el actor fue operado el pasado 30 de agosto, por lo que la cantante aprovechó para agradecerle a todos los que estuvieron al pendiente de la salud de su esposo.

“Ayer fue un día muy largo y de muchas emociones, pero gracias a sus incontables muestras de cariño, mensajes, buenos deseos, bendiciones, oraciones y a la luz que nos enviaron, la cirugía fue un éxito”, añadió.

Por último, la esposa de Eugenio señaló que el cómico iniciará su proceso de rehabilitación y le agradeció al personal médico que participó en la cirugía de Derbez.

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“El amor que nos envían lo sentimos más cerca y fuerte que nunca y estamos infinitamente agradecidos. Gracias a Dios guió las manos de los médicos. Gracias a los médicos, especialistas, enfermeros y enfermeras. Gracias a todos por su respeto, paciencia y comprensión”, finalizó.

¿Le van a tener que reemplazar el hombro? Alessandra Rosaldo viajó a la CDMX para cumplir con sus compromisos con el 90’s Pop Tour y a su llegada al aeropuerto fue abordada por Telediario, medio al que le dio a conocer cómo se encuentra su esposo, quien presentó diversas fracturas a raíz de su percance.

“Fue una evaluación larga, muy complicada, porque fueron muchas fracturas, porque probablemente hay que reemplazar el hombro derecho”, declaró.

La cantante no quiso revelar los motivos que lo llevaron a sufrir este grave accidente y de ahí a ser intervenido quirúrgicamente; sin embargo, dio a conocer que será el propio actor quien en su momento revele lo que le sucedió, pero sí declaró que no fue trabajando.

“Me imagino lo mucho que se ha especulado, lo entiendo, pero no estaba filmando y no voy a compartir un detalle de lo que realmente sucedió hasta que él realmente lo quiera compartir…”, añadió.

Por último, declaró que el actor ya se encuentra en su casa y está bajo el cuidado de su suegra y de su hija Aitana.

