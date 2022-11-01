Alex Garza denuncia acoso de famosos en redes sociales: ¿Quiénes son?

Este sábado se transmitirán a través de Azteca UNO Los Premios de La Radio 2022, los cuales serán conducidos por El Capi Pérez, Don Cheto, Ingrid Coronado y Alex Garza, ésta última denunció en exclusiva para Venga La Alegría acoso de famosos casados a través de redes sociales.

Comenzaron los ensayos de la conducción de Los Premios de La Radio 2022, fue ahí donde la exconductora de Corazón Grupero dijo sentirse muy contenta y emocionada en esta increíble premiación.

“Tuve la oportunidad de estar el año pasado desde otro ángulo, hoy me toca estar en el escenario”, declaró Alex Garza.

¿Ha sufrido acoso en redes sociales? Nuestra querida Alex Garza, quien se ha convertido en una de las conductoras más comentadas en redes sociales, sobre todo en Instagram, reveló que varios famosos casados la han querido pretender a través de esta red social.

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“Deberían de valorarnos más por lo que callamos que por lo que decimos. (¿Ha sufrido acoso?) Sí, claro, la verdad nada grosero ni mucho menos, pero notas cuando meten hilo para sacar hebra y entonces te das cuenta más o menos el tipo de idea que tienes tú. Gracias por el halago y cada quien por su rumbo”, declaró.

La conductora también dejó claro que no le interesa tener algo con alguien que tenga una pareja y aseguró que se merece algo para ella solita.

“Se les hace muy sencillo mandar el fueguito y no saben que puede representar un problema, pero en mi caso yo soy una tumba, pero eso sí, no doy como ese juego”, sentenció.

Alex Garza compartió que esos mensajes sí le generan molestia como mujer. “Sí, evidentemente te da un bajón porque siento que como mujeres tenemos muchísimo más que ofrecer evidentemente. Se agradece un halago, gracias, una le echa ganas al gym y a cuidarnos, pero a mí me halaga más que me digan qué bonita personalidad, que increíble carácter, que buen sentido del humor”, finalizó.