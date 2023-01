Alex Lora quiere a César Bono para protagonista de su bioserie.

Alex Lora quiere que César Bono lo interprete en su serie biográfica.

Alex Lora confirma que quiere a César Bono para que le dé vida en la serie que se prepara sobre él y estas son sus razones:

“Siempre fue un referente en el Perú cuando fuimos las primeras veces, la raza decía que yo era César Bono, decía no, es que esa voz, tú eres César Bono”.

Mientras que Chela Lora agregó: “Es que veían el programa de “Mi secretaria”. El cantante por su parte dejó claro que él también participará: “para interpretar al Alex de este momento, pues yo lo haré".

¿Cómo nació el éxito ‘Las piedras rodantes’?

Además, el rockero compartió una curiosa anécdota sobre su trayectoria y tiene que ver con que el exitoso tema ‘Las piedras rodantes’ pudo no haberse convertido en el himno de todo una generación, debido a que él mismo se negaba a grabarla.





La canción fue escrita para la película ‘Un año perdido’ protagonizada por Vanessa Bauche y Tiaré Scanda en 1993.

"Él quería a fuerza que yo le hiciera la canción, el tema de la película. Entonces, cuando ya nos juntamos con él, me dijo es que una chava la va a estar cantando al final, que es Tiaré Scanda y dije yo, “no, pues estás grueso porque yo las rolas que invento, las invento para cantarlas yo, e inventar una para que la cante una chava, pues no, la verdad, no, no creo que me nazca. Leí, todo el guión y todo y fue que inventé la rola y a raíz de eso, pues se convirtió en un himno”.

¿Cuál es el secreto de una relación sólida según Chela Lora?

Por otro lado, con 42 años de casados y 51 de novios, Chela Lora revela en exclusiva, ¿cuál es la clave para una relación sólida?

“Nos podemos dar el agarrón así, y luego, ya, que te enojas, te gritoneas y ya, pero pasa, aunque nos enojemos al rato ya nos contentamos. Todo bien, gracias a Dios”, finalizó “La domadora”.