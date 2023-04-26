Alexa Parra atentaría contra derecho de presunción de inocencia por documental.

El documental que Alexa Parra, anunció que lanzará para dar a conocer el abuso sexual, del que asegura haber sido víctima a manos de su padre, Héctor 'N', viola el derecho de presunción de inocencia del actor, así lo aseguró su abogada Samara Ávila, al término de la audiencia de este martes, donde le hizo saber al juez del caso la existencia de dicho documental.

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Lo mencionamos como defensa, porque era nuestra obligación referírselo a su señoría, hacerle ver que había exhibición de pruebas que ya se desahogaron en el proceso penal y que no han sido valoradas y que eran por él

Entonces, para nosotras es una violación de derechos humanos para nuestro representado, fue lo que referimos, la presunción de inocencia, el escrutinio público, escrutinio social; es muy diferente a ver unas supuestas imágenes fuera de contexto, ojalá vieran el video completo, ojalá vieran las fotografías que efectivamente, ellas mismas están haciéndoles saber a ustedes lo qué hay en juicio

¿Cuándo van a dar a conocer la sentencia?

Este martes, se esperaba que se dictara sentencia del caso; aunque en contraste, el delito por el que Héctor ´N´ es señalado fue reclasificado, debido a ello, su abogada solicitó una nueva audiencia que tendrá lugar el 10 de mayo con el fin de presentar pruebas a su favor. Será entonces, cuando ahora sí podría conocerse el veredicto del caso.

Lo que les comentaron ya, ustedes lo deben de saber por parte de las propias, supuesta víctima y víctima indirecta, que las conductas se prolongaron en varios años, acuérdense que dice que fue de 6 a los 14, más o menos, entonces son conductas múltiples aparentemente, pero, les vuelvo a repetir y sí se los dejo muy claro, si el señor Héctor no hizo la uno, en el 2008/2006, no hizo la cinco, no hizo la siete

Y reveló que Daniela Parra, no asistió a la audiencia para evitar las agresiones verbales que recibió la vez pasada de parte de un grupo de simpatizantes de Alexa a las fuera de los juzgados.

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