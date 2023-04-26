Alexa Parra molesta por la audiencia donde esperaba sentencia de su padre.

Alexa Parra, salió ayer molesta de la audiencia, en la que esperaba que su padre Héctor ‘N’ recibiera sentencia condenatoria por la denuncia de abuso sexual que presentó en su contra, hace casi dos años.

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Y es que, el delito del que se le acusa le fue reclasificado y su defensa pidió como plazo hasta el 10 de mayo para presentar pruebas a su favor.

Pues, honestamente me enojé mucho, porque yo ya veía como que el fin y no fue así. Honestamente sí, pues es que ahorita tengo muchas emociones encontradas, estoy enojada, estoy frustrada, estoy todo

No obstante, Alexa tiene fe en ganar el juicio.

Pues están todas las pruebas, está todo a mi favor

Y ante la pregunta de qué sucedería si perdiera el caso, respondió sombría.

No sé, me muero

¿Qué opina de las declaraciones de Daniela Parra?

Y esto dijo en torno a las declaraciones de Daniela Parra, quien ha defendido desde el principio a su padre, sobre que la desconoce como hermana.

Ella solita lo ha dicho, entonces respetemos lo que dice, entonces no. No, porque ha negado cosas que sabe son verdad, entonces no

Entorno al documental, 'Los dos juicios de Alexa', cuyo tráiler lanzó a un día de que esperaba que su padre recibiera sentencia, comentó:

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