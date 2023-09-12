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FOTOS | ¿Alfonso Cuarón dirigirá la próxima película de los "Avengers"?

Se acercan las grabaciones de la próxima película de los “Avengers” y el director mexicano Alfonso Cuarón, es uno de los candidatos a dirigirla. Te contamos en fotografías.

Por: Ana Patricia Pérez

Alfonso Cuarón serio.jpg
Alfonso Cuarón sonriendo.jpg
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Alfonso Cuarón y su esposa.jpg
Alfonso Cuarón saludando.jpg
Alfonso Cuarón Golden Globes.jpg
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Alfonso Cuarón con sus premios.jpg
Alfonso Cuarón con lentes.jpg
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