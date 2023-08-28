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FOTOS | Alfonso Cuarón es "swiftie", fue al concierto de Taylor Swift en CDMX

El director de Roma, Alfonso Cuarón, se volvió tendencia en redes sociales, ¡pues fue al último concierto en México de Taylor Swift!

Por: Ana Patricia Pérez

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