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FOTOS | ¿A Alfonso Herrera le avergüenza haber estado en RBD?

RBD regresa este año, pero Alfonso Herrera no... Esta es la verdadera razón por la que el ahora actor no regresará con sus compañeros.

Por: TV Azteca

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Alfonso Herrera con el jersey del Barcelona.jpg
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Alfonso Herrera haciendo un corazón.jpg
Alfonso Herrera joven.jpg
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