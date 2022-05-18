Alfredo Adame prueba que es más sexy que Brad Pitt y George Clooney.

Uno de los momentos más polémicos y divertidos que hemos visto en estos días en Soy famoso, ¡sácame de aquí!, fue cuando Alfredo Adame aseguró que en algún momento de su carrera fue más sexy que Brad Pitt y George Clooney.

Recordemos que, en algún momento de su carrera en la televisión, Alfredo Adame sí fue considerado un galán de la pantalla chica.

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El divertido momento que nos regaló Alfredo Adame.

Todo sucedió en una conversación con sus compañeros, donde Alfredo Adame recordó el momento en que concursó por el premio del hombre más sexy del mundo, todo esto junto a figuras como George Clooney, Brad Pitt y Bradley Cooper a los que de acuerdo con sus palabras venció.

Estaba Brad Pitt, estaba Geroge Clooney y estaba Bradley Cooper. En la primera ronda salieron eliminados Cooper porque pues no más no, tiene cara como de medio soso. Luego quedamos Clooney, Pitt y yo, pero Brad desistió porque ya cuando vio a Clooney y a mí dijo: ‘No manches, esto si no’. Y luego Clooney, cuando hicimos la prueba de imagen, agarró y dijo: ‘No, lo admito, Adame es más sexy que yo’, y se retiró

Tras sus sorprendentes afirmaciones, Pancho Uresti reveló que Alfredo Adame siempre que están platicando tiene una anécdota poco creíble para contarles, por lo que decidieron inventar algo u preguntarle si le había pasado algo así en su vida.

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