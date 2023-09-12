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FOTOS | Alicia Machado acusó a José Manuel Figueroa de haberla golpeado

El cantante de Regional Mexicano se defendió ante los señalamientos de la actriz. Todos los detalles en las fotos.

Por: Maribel Velázquez

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