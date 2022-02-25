Estos son los alimentos de la canasta básica que aumentaron hasta un 75%.

Desde hace un tiempo, se sabe que la economía de nuestro país no pasa por su mejor momento, pues la pandemia ocasionada por el COVID-19 ha tenido un impacto negativo en varios sectores.

Uno de los momentos más complicados fue la cuesta de enero, pues en su mayoría la gente se encuentra muy gastada; por si fuera poco, a principios de año, se reportaba una inflación elevada a causa del repunte en los casos de COVID-19.

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Ante la complicada situación económica del país, la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes, ANPEC ha mencionado los alimentos de la canasta básica que han reportado un aumento de hasta el 75% en sus precios.

Recordemos que esta situación no ha sido muy favorable, pues la contingencia sanitaria tuvo un impacto negativo, provocando que los negocios se detuvieran durante los meses de confinamiento.

¿Cuáles son los alimentos que más han aumentado de precio?

De acuerdo con el monitoreo mensual que detalla la ANPEC, algunos alimentos continúan muy elevados, razones por las cuales los mexicanos han decidido dejar de consumirlos y así evitar un fuerte golpe a su bolsillo.

Entre los alimentos con un precio elevado se encuentra el aguacate con un incremento del 75.56 por ciento, el jitomate con 63.33 por ciento, la cebolla con un 48.28 por ciento, la papa con un 44 por ciento y el limón con un 41.67 por ciento.

Sin dejar a un lado, las lentejas subieron un 33.33 por ciento, atún 29.41 por ciento, pasta para sopas 25 por ciento, chile serrano 24.24 por ciento, tomate 22 por ciento, papel higiénico 16. 67 por ciento, arroz 16.13 por ciento, aceite 14.29 por ciento, azúcar 13.64 por ciento y sardinas 11.11 por ciento.

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