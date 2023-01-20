Alumnos de secundaria en CDMX intoxicados por reto de TikTok.

Por lo menos seis alumnos de la Escuela Secundaria Diurna No. 26 Francisco I. Madero, ubicada en la colonia San Rafael de la Ciudad de México, resultaron intoxicados por presuntamente haber consumido diazepam, un fármaco usado como anticonvulsivante y sedante, como producto de un reto de TikTok.

Los estudiantes fueron trasladados de emergencia en dos ambulancias del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) tras una llamada de las autoridades escolares, extraoficialmente se ha dicho que su condición es estable.

Los jóvenes de secundaria, quienes habrían consumido el medicamento, tienen entre 12 y 14 años de edad y aún se desconoce la manera en la que ingirieron el fármaco.

Este incidente ocurre un día después de que alumnos del mismo nivel escolar de una secundaria del municipio de San Nicolás de los Garza en Nuevo León presentaron la misma intoxicación y con la misma sustancia.

🚨 #AlertaADN

Paramédicos se movilizan en la escuela secundaria Francisco I. Madero en la colonia San Rafael, @AlcCuauhtemocMx por reporte de al menos 8 estudiantes intoxicados pic.twitter.com/sU9Om1NTjh — adn40 (@adn40) January 19, 2023

Lo que se sabe sobre la intoxicación de los adolescentes regiomontanos es que disolvieron las pastillas de diazepam en una botella con agua, acción que podría haber sido replicada por los estudiantes de la Ciudad de México.

En el caso de los alumnos de Nuevo León se sabe que, experimentaron vómito y mareo, como efectos secundarios, por lo que fueron llevados a un hospital para ser atendidos.

La existencia de estos casos coincide con las características de un reto viral que circula actualmente en TikTok, donde se alienta a los internautas a consumir diazepam, el cual también se utiliza para aliviar la ansiedad y para controlar la agitación causada por la abstinencia de otras sustancias como el alcohol.

¿En qué consiste el reto viral de Tik Tok que está relacionado con el consumo de diazepam?

El reto viral lanzado en TikTok en 2022 originó al menos 500 casos de menores de edad intoxicados por esta sustancia, cuyo efecto inmediato es producir sueño; así que la idea de este reto es mantenerse despierto y quien lo logre, resulta el ganador.

En este sentido, la Unidad de Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de la Ciudad de México emitió una serie de recomendaciones para que los padres de familia mantengan a salvo a sus hijos de "El que se duerma al último gana.

Estas son las recomendaciones.