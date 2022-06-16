Alumnos de secundaria rocían alcohol y prenden fuego a compañero.

Dos alumnos de la telesecundaria Josefa Vergara en Querétaro quemaron a uno de sus compañeros, por lo que el menor afectado resultó con quemaduras de gravedad.

Tras los hechos, los padres del afectado han presentado una denuncia ante la Fiscalía del Estado, por lo que los dos agresores ya fueron citados a declarar, los mismo que el personal de las instalaciones.

La #FiscalíaQro informa que desde el 7 de junio, se recibió la denuncia e inició una carpeta de investigación por los hechos ocurridos en una escuela de educación básica, en la colonia El Salitre. pic.twitter.com/cax3kI8Z7m — Fiscalía General del Estado de Querétaro (@fiscaliaqro) June 14, 2022

Hasta el momento, se sabe que dependiendo de la gravedad de las lesiones se podría llegar a un acuerdo reparatorio, sin la necesidad de tener una vinculación a proceso.

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La Fiscalía informa que desde el 7 de junio, se recibió la denuncia e inició una carpeta de investigación por los hechos ocurridos en una escuela de educación básica, en la colonia El Salitre. La Unidad Especializada en Justicia para Adolescentes realiza las investigaciones. Los servicios periciales han valorado las lesiones provocadas en el adolescente y, con base en ello, se dará continuidad al proceso penal hasta el total esclarecimiento de los hechos

La respuesta de las autoridades educativas.

De inmediato, la Unidad de Servicio para la Educación Básica del estado de Querétaro, sacó un comunicado en el dictó lo siguiente.

Instruyó al Órgano Interno de Control de esta institución para iniciar las investigaciones, deslindar responsabilidades y aplicar con todo rigor las medidas y acciones correspondientes

Sin embargo, los padres del menor han afirmado que las autoridades de la telesecundaria se acercaron a ellos para ofrecerles recursos y poder evitar que se presentara una denuncia.

Me estaban ofreciendo un apoyo para que se calmara esto, y se dio cuenta de que ya le dábamos en el avance. Nosotros no queríamos nada de ellos porque en cuanto fuimos a sus oficinas nos echaron para atrás

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Hasta el momento, Juan permanece grave en el Hospital del Niño y la Mujer y de acuerdo a los doctores podría llegar a necesitar injertos de piel.