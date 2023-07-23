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FOTOS | Amaia Montero pasó 10 días en la UCI, esto es lo que sabemos sobre la exvocalista de la Oreja de Van Gogh

La cantante ingresó de urgencia a un hospital de Barcelona. Todos los detalles en las fotos.

Por: Maribel Velázquez

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