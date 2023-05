Amanda Miguel no se cierra al amor tras muerte de Diego Verdaguer.

La inesperada partida de Diego Verdaguer hace casi año y medio, ha sido sin duda el golpe más fuerte que Amanda Miguel ha tenido que sortear en su vida, pero ¿será que luego de tan devastadora pérdida estaría dispuesta a escribir un nuevo capítulo amoroso en su vida? La cantante respondió en exclusiva para Ventaneando.

¿Qué dijo Amanda Miguel?

Sobre si saldría con alguien más o escribiría una nueva historia de amor, la cantante argentina aseguró que “yo nunca he estado cerrada a nada, siempre me gusta escuchar, me gusta ver y me gusta aprender, si algo se cruza por mi vida que me resulta interesante… puede ser, pero si no, yo estoy muy contenta como estoy porque yo vivo solita pero estoy feliz”.

“Tengo mi perrita, estoy feliz, tengo una casita chiquita, estoy cerca de la casa de mi hija, me voy para allá, me estoy con ella, soy libre, vivo en paz, entonces si alguien quiere algo conmigo pues tendré que ver, por ahora a mí no me interesa”, recalcó la intérprete de temas como “Castillos”, “Él me mintió”, “Así no te amará jamás” y “Hagamos un trato”, entre otras.

¿Qué opina Ana Victoria? ¿Y a Ana Victoria le gustaría ver a su madre nuevamente enamorada y al lado de otro hombre? “Yo creo que como mi padre no habrá nunca nadie, no, y siento que si ella quisiera volver a conocer a alguien, lo merece”, declaró.

“Es una decisión propia en la que yo no podría interferir, ni yo ni nadie, tampoco siento que haya una necesidad de llenar un vacío porque ella está completa con el proceso que está viviendo. Qué padre que a falta de mi padre ella siga brillando y encima todo ese brillo se lo dedique en agradecimiento a él”, señaló.

De igual forma, Ana Victoria destacó la gran historia de amor entre su madre Amanda Miguel y su padre Diego Verdaguer: “Es una hermosa historia de amor que creo que pocas personas lo logran vivir así con esa profundidad. Tener esos romances que perduran toda una vida y hasta que la muerte los separa, literal, sigue esa llama, esa chispa encendida que quién sea que llegase tendría que también entender”.

¿Amanda Miguel y Ana Victoria darán un concierto?

Amanda Miguel y Ana Victoria darán un concierto en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, el próximo jueves 25 de mayo.