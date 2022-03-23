Lo amarran para llevarle serenata a su mejor amiga y esto pasó.

Una divertida, pero a la vez triste noticia, conmocionó a varios usuarios de las redes sociales, pues hace poco la historia de amor de un joven se hizo viral en TikTok.

Cuando se trata de confesar un amor, varias situaciones se presentan en ese momento. Sin embargo, existen ciertas personas que necesitan un empujón para poder lograr una nueva historia o en este caso una anécdota que contar.

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Tal es el caso de un joven que necesitó de un empujón de sus amigos para poder declarar su amor a su mejor amiga, sin embargo las cosas no acabaron del todo bien, pues los amigos amarraron al prospecto y lo obligaron a declarar sus sentimientos a la joven que ha sido su mejor amiga por años.

A través de TikTok se compartieron dos videos, en los cuales se pueden apreciar a un grupo de amigos dando un empujón a su amigo para que este confesara el gran amor que siente por su mejor amiga.

¿Amigos, quieren saber cómo llegamos hasta aquí? Él es Jonathan. Él siempre ha estado enamorado de su amiga, pero nunca se ha atrevido a decírselo. Como nosotros somos sus amigos le vamos a dar el empujón que necesita

La sorprendente respuesta de su mejor amiga

Aunque sus métodos fueron un poco rudos, pues decidieron amarrarlo con cinta y lo trasladaron en un auto, ya en casa de la joven y acompañado de mariachis esperaron a que llegara su amiga.

¿Qué me van a hacer, por qué me trajeron hasta acá?”, preguntó el joven. “Tranquilo”, respondieron los amigos. “Brother le tienes que decir si no vas a quedar como...... Nuestra bendición...

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Con toda la pena del mundo, el joven le declaró su amor y le pidió que fuera su novia, pero la joven tuvo una respuesta negativa y le rompió el corazón al que era su mejor amigo.

