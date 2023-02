Él es el hombre con el que vieron en plan romántico a Amber Heard.

Tras la polémica que suscitó la demanda de Johnny Depp a Amber Heard, en la que el salió ganando el actor, la actriz es quien acapara los reflectores en 2023 al ser captada bailando “Como la flor” de Selena Quintanilla, video que se hizo viral inmediatamente en redes sociales, pero ¿quién es el hombre con el que vieron en plan romántico a la artista?

En 2022, Amber Heard estuvo en el ojo del huracán tras perder la demanda que Johnny Depp hizo en su contra por difamación y por la cual tuvo que desembolsar 15 millones de dólares en total para el actor de “Piratas del Caribe”, situación que afectó visiblemente a la famosa en los últimos meses.



Ahora inicia 2023 con una nueva actitud y muy bien acompañada al ritmo de un clásico de la reina del Tex-Mex.

¿Quién es el hombre que acompaña a Amber Heard en el video que ya se hizo viral?

Parece que después de los malos momentos que pasó Amber Heard, este año está intentando darle vuelta a la página para rehacer su vida. Así que ahora se volvió viral en TikTok por bailar “Como la flor” de Selena en compañía de un misterioso hombre llamado Bernardo Triana, quien forma parte del elenco ‘In the Fire’.

¿El video de Amber Heard y Bernardo Triana es reciente?

A pesar de que el video se hizo viral actualmente, este fue grabado en 2022 cuando Amber Heard se encontraba en Guatemala rodando la película ‘In the Fire', en la que comparte escenas con Bernardo Triana, el hombre que la llevó a mostrar sus mejores pasos.

“Durante 20 días tuve la oportunidad de vivir una experiencia que me ayudó a reafirmar aún más mi deseo de formar parte del mundo cinematográfico. En esta ocasión, tuve la suerte de estar todos los días en el set, ver y aprender de todos los involucrados en la creación de una película de Hollywood. Muchos saben que desde niño he soñado con poder salir en películas. Tal vez no fui un actor en esta, pero gracias a la experiencia estoy dando pasos para poder llegar a esa meta. Me llevo mucho aprendizaje, nuevas amistades y una mirada renovada para el futuro”.

¿Cuál fue la reacción de los internautas al video de Amber Heard y Bernardo Triana?

Los internautas quedaron sorprendidos con los pasos de Amber Heard al verla bailando, y la mayoría expresó su envidia por no ser la pareja de baile de la exesposa de Johnny Depp en esos momentos, lo que no evita que la actriz haya disfrutado al máximo de cada movimiento.

