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FOTOS | Chica que le donó un riñón a Selena Gomez enfrenta duro diagnóstico

La donante de riñón de la intérprete de “Good For You” revela que su vida no es color de rosa. Todos los detalles en las fotos.

Por: Ana Patricia Pérez

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