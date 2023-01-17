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FOTOS | Amiga de Piqué a-Clara que es ella quien apareció en la mansión de Shakira, ¡en redes nadie le cree!

A través de las redes sociales Anna Torno Mampel pide que dejen de decir que Clara Chía se apareció en casa de Piqué cuando aún vivía con la barranquillera.

Por: TV Azteca

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