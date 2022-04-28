El amor no es dolor. | Extra Time

Fernando tiene un gran problema con las adicciones de su medio hermano, Josué. Durante el programa, fue muy tajante con los comentarios que hacía contra la pareja de su padre, Nayeli.

Nayeli es la pareja del padre de Fernando, que enviudó hace algunos años. Josué es su hijo y tiene un problema de adicciones. Ella aseguró que Fernando solamente busca lastimar que tiene con su padre y que su padre no es un buen hombre. Además, se obtuvieron pruebas en su casa que demuestran que ella ha acercado las drogas a la vida de Josué.

Verónica es la tía de Nayeli, y fue una de las personas que pudo ayudarla para dejar una vida de excesos y de adicciones. Verónica también se mostró molesta con Nayeli por la manera en la que ha solapado los vicios y las adicciones de Josué. Ella misma fue una adicta en su juventud, pero tomó la decisión de alejarse de ese tipo de vida y ayudó a Nayeli a hacer lo mismo.

Josué también se integró al panel del programa de Acércate a Rocío para decir que tampoco tiene una buena relación con Nayeli, su madre. Además, éñ aseguró que ella no tiene ningún tipo de cariño por él. Además, rechazó la opción para que comenzara una rehabilitación.

Durante el Extra Time, la familia siguió firme con sus argumentos y sus decisiones. Verónica y Fernando siguieron cuestionando las acciones de Nayeli y el actuar que ha tenido con Josué. Además, Nayeli confesó que tiene una serie de problemas de salud por ir a ayudarle a Josué en las obras en las que trabaja.

Resultó ser que Nayeli compró un terreno para dejarle un patrimonio a su hijo y no quería decir nada alegando que en su familia abunda la envidia.

Josué reclamó también que Fernando no hace el mismo trabajo que él, pero Fernando respondió al exponer todo lo que significa mantener su empleo y negocio. Además, contó sus planes de seguir estudiando.

El Extra Time finalizó con una nueva negación de Nayeli y Josué para que él vaya a rehabilitación, pero dejaron abierta la posibilidad de que pueda ingresar más adelante.