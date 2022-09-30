Ana Araujo, esposa de Pablo Lyle, declara en el juicio.

El juicio de Pablo Lyle sigue su curso después de haber sido acusado de homicidio imprudencial por la muerte de Juan Ricardo Hernández, hombre cubano de la tercera edad con el que el actor tuvo un altercado de tránsito en Miami en 2019.

Las cámaras de Ventaneando continúan documentando las audiencias del actor de “Mirreyes vs. Godínez”, en las que se han dado cita todos sus familiares, incluyendo Ana Araujo, su esposa, de quien se dijo hace algunos meses que se estaba separando.

Mucho se rumoró sobre que Ana Araujo y Pablo Lyle estaban separados, incluso, a ella se le relacionó sentimentalmente con el exfutbolista Marc Crosas; sin embargo, se les ha visto en Miami como una pareja compenetrada, de hecho, llegaron juntos al juicio.

Araujo rindió este día su declaración y lo hizo en español porque solicitó desde un inició la intervención de una traductora para que le quedara a ella todo más claro y se puediera expresar con mayor tranquilidad.

El juicio inició cerca de las 9 de la mañana y Araujo solicitó que le cambiaran a la traductora ya que no se entendía bien con ella y no existía una buena comunicación, afortunadamente para ella se la cambiaron.

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¿Qué dijo la esposa de Pablo Lyle? En su declaración dijo que ella y su esposo se conocieron un verano en Mazatlán, Sinaloa, también declaró la edad de los hijos que procreó con el actor que se encuentra siendo juzgado por el delito de homicidio imprudencial.

En su testimonio relató lo ocurrido el día del incidente y señaló que se disponían a viajar a la Ciudad de México en un vuelo nocturno, por lo que Lucas Delfino (conductor) y Thiago (copilotos) fueron quienes los llevaron al aeropuerto.

La esposa de Lyle dijo que ella viaja en la parte de atrás junto con sus hijos Mauro y Aranza y que durante el trayecto Lucas tomó una salida equivocada, acto seguido se disculpó y continuaron su camino, pero de pronto un claxon comenzó a sonar muy fuerte y de forma agresiva, incluso, le pareció exagerado.

Cuando le preguntaron sobre lo que hizo Lucas al respecto, ella respondió que no recordaba, lo que sí rememoraba era haber llegado a un semáforo en rojo donde empezó a escuchar a un señor gritando y diciendo groserías, posteriormente, se asustó mucho y le empezó a latir el corazón muy fuerte y escuchó que alguien golpeó la camioneta.

Araujo señaló que sus hijos se asustaron mucho, por lo que Lucas se bajó de la camioneta y un señor lo sujetó (Juan Ricardo Hernández) y se fueron para atrás hasta que los perdió de vista. También recordó que Pablo intentó detener la camioneta porque esta seguía avanzando sin piloto, entró en pánico y miró la cara de Lyle asustado tratando de detener el vehículo, luego salió de la camioneta y le gritó a la persona “tranquilo, hay niños en el coche”.

