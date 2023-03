Ana Araujo presume nuevo comienzo tras sentencia de Pablo Lyle.

El pasado 3 de febrero Pablo Lyle fue sentenciado a 5 años de prisión, 8 en libertad condicional y 100 horas de trabajo comunitario tras haber sido declarado culpable de homicidio involuntario por la muerte de Juan Ricardo Hernández, hombre cubano de la tercera edad con el que tuvo un incidente en 2019. Tras conocer su sentencia, Ana Araujo presumió su nuevo comienzo en redes sociales.

Especialista en leyes nos explica el estatus del caso de Pablo Lyle.

La vida del actor de “Mirreyes vs. Godínez” cambió radicalmente, pero también para su familia, principalmente para Ana Araujo y sus hijos, quienes han tenido que aprender a vivir sin la presencia del histrión.

Te puede interesar: Pablo Lyle da primer paso para no quedarse en prisión.

¿Qué dijo Ana Araujo tras la sentencia de Pablo Lyle?

Araujo envió un contundente y emotivo mensaje para su pareja en donde dejó claro que está orgullosa de él tras lo ocurrido: “Quiero decir que estoy orgullosa de ti, Pablo, porque para todos puede ser fácil juzgar una reacción inconsciente, de unos cuantos segundos, que no te define como persona. No todos pueden ver lo que yo he visto, he sido testigo de tu dolor, de tu arrepentimiento y de la bondad tan grande que es tu espíritu. Siempre te lo he dicho, eres un corazón con patas, con piernas. Eso es Pablo”.

“Recuerde, hay muchas maneras de obtener el mismo resultado. Confía en tu baile. Confía en tu ritmo. Confía en tu voz. Confía en tu expansión. Confía en tu contratación. Confía en ti”, agregó.

También te puede interesar: Pablo Lyle correría riesgo en la cárcel por amenazas de reclusos.

¿Cómo ha sido la vida de Ana Araujo tras la sentencia de Pablo Lyle?

La también empresaria ha compartido un poco de su día a día, dividiendo su tiempo entre su empresa de postres y su podcast “My Wellness Friend”, ya que es muy importante para ella seguir generando ingresos para sacar adelante a sus hijos, misión que cumplido con tenacidad y forma cabal.

¿Dónde está viviendo Ana Araujo? En los últimos días, Ana Araujo compartió algunos vistazos de su vida en Mazatlán, donde se encuentra radicando junto con sus hijos.

¿Cuál es el nuevo comienzo de Ana Araujo?

La esposa de Pablo Lyle se ha caracterizado por ser una persona positiva y esa misma actitud presumió a inicios de marzo con un impresionante cambio de look, el cual compartió con sus fans a través de redes sociales.

Te puede interesar: Ana Araujo envía contundente mensaje sobre Pablo Lyle tras sentencia.

Araujo confesó que tenía tiempo que no se pintaba el cabello, por lo que ahora le resulta extraño ver una nueva imagen frente al espejo. “Este es el color nuevo, ayer me lo pintaron. Si les soy sincera no me he acostumbrado, me siento rara. Hacía casi un año la última vez que me lo pinté… es raro cuando nos cambiamos el look, como que te tienes que sentir ahora esa persona”, dijo Ana Araujo.

¿Ana Araujo está optimista tras la sentencia de Pablo Lyle?

La esposa de Lyle ha aprovechado estos días para reflexionar luego de conocer la sentencia de Pablo y publicó en sus redes: “La vida no es una carrera que vas corriendo con prisa para llegar a una meta. La vida es más como una canción, la cantas y la bailas, la vas disfrutando mientras está sonando porque sabes y eres consciente de que se va a acabar, que va a dejar de sonar”, publicó y compartió fotografías de sus días en la playa con sus hijos.